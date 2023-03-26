Политика

Султан Хамзаев: «У нас крепкая страна с устойчивой системой развития»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев комментируя отчет Председателя Правительства РФ Михаила  Мишустина, представленный в Государственной Думе, отметил: «Работа правительства России в живом организме государства – это, говоря образно,  по меньшей мере вся его сердечно-сосудистая система. Наша задача, как парламентариев, вовремя снабжать жизненно-важные органы  кислородом, белками и минералами. И я уверен, сегодня у нас крепкий организм всей нашей страны с абсолютно устойчивой нервной и кровеносной системой»!

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