Султан Хамзаев: «У нас крепкая страна с устойчивой системой развития»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев комментируя отчет Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, представленный в Государственной Думе, отметил: «Работа правительства России в живом организме государства – это, говоря образно, по меньшей мере вся его сердечно-сосудистая система. Наша задача, как парламентариев, вовремя снабжать жизненно-важные органы кислородом, белками и минералами. И я уверен, сегодня у нас крепкий организм всей нашей страны с абсолютно устойчивой нервной и кровеносной системой»!