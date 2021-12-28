Султан Хамзаев среди 10 самых активных депутатов Госдумы РФ за осеннюю сессию

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев вошел в первую 10-ку рейтинга активности народных избранников. Эксперты оценили работу депутатов в информационном пространстве, а также их законотворческую активность за осеннюю сессию. Исследование проводилось с октября по декабрь 2021 года. Отметим, что Султан Хамзаев занял восьмую позицию. Рейтинг возглавил спикер ГД Вячеслав Володин. Далее идет зампред комитета по экономической политике, член фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Михаил Делягин. Добавим также, что в пятерку самых активных парламентариев также вошли руководитель фракции Сергей Миронов и глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

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