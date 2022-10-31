Султан Хамзаев сообщил о решении вопроса лицензирования бабаюртовской школы

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев сообщил в своих социальных сетях, что вопрос лицензирования СОШ № 2 в селе Бабаюрт решён.

Напомним, долгие годы школа не могла получить образовательную лицензию сперва из-за бюрократических проволочек, а позже из-за появления собственников земли и пристройки, стоящей рядом со школой.

«Долгая, мучительная история дошла до логического завершения в этом году, к началу учебного года. Из-за того, что 10 лет назад чиновники не выполнили качественно свою работу, школа уже много лет не могла получить лицензию. Ещё один пример, когда бюрократия и коррупция для одних нанесла дискомфорт на десятилетия другим», – отметил Хамзаев.

В марте месяце парламентарий, находясь в Бабаюртовском районе сообщил, что будет ходатайствовать за оперативное решение вопроса. Султан Хамзаев заявил, что неоднократно выезжал на место, а ход дела был на личном контроле Главы Дагестана Сергея Меликова: «Разобрались, результат – в пользу людей!».

«Дорогие земляки. Мы все хотим решить все наболевшие вопросы нашей республики. Но каждый такой эпизод приходится рассматривать отдельно, буквально распутывать до сути. Хороший финал ещё одной истории…», – заключил Хамзаев.