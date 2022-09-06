Султан Хамзаев: «Семья с верными моральными устоями и традициями – это фундамент, на котором крепятся наши ценностные ориентиры»

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев вместе с заместителем Председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом, находясь в Луганске посетили многодетные семьи.

«Навестили семью Параконных. Семья Натальи Анатольевны и Станислава Витальевича удостоена медали «Родительская слава». У них растут чудесные дети, которые должны иметь светлое будущее, реализовать свой потенциал и желания», – написал в своём telegram канале парламентарий.

Также депутат Хамзаев отметил, что Россия всегда рядом: «Мы всегда готовы прийти и поддержать тех родителей, которые выбрали путь создания больших семей. Достойно воспитать детей требует больших усилий. Поблагодарили Наталью Анатольевну за такое мужество. Сильная духом, патриотично настроенная семья с верными моральными устоями, традициями – тот фундамент, на котором крепко стоят наши ценностные ориентиры».

Чуть позже на странице законодателя появилась информация о схожей встрече с семьей Жировых: «Большая, дружная семья, где много добра, улыбок и поддержки друг другу. Было очень приятно познакомиться, поделиться самыми добрыми и искренними эмоциями, вызванными нашим пребыванием на Луганщине. Стелле Павловне и Андрею Алексеевичу крепкого здоровья, благополучия, сил и терпения!» – сказал депутат.