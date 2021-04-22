Султан Хамзаев: «Сбережение народов России – наш высший национальный приоритет»

Член Общественной палаты РФ, лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев прокомментировал Послание Президента России ФС: «Упала рождаемость, ежегодно из-за пагубных явлений, в числе которых потребление алкоголя, табака, наркотиков в России умирают сотни тысяч наших граждан. Нужен комплекс мер, о которых говорил сегодня Президент России. В первую очередь нужно поддерживать здоровый генофонд, Государство должно содействовать и помогать семьям с детьми. Президентом России было принято решение о продлении до 2026 года программы материнского капитала, семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, предложено предусмотреть в национальных проектах меры по поддержке молодежи. С этого года больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно должен оплачиваться в размере 100% от заработка. С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата в среднем по стране 5600 руб. Владимир Путин также предложил возвращать половину стоимости путевки детей в детские лагеря. Отдельное внимание Владимир Путин уделил студенческому туризму. Президент поручил проработать новые механизмы поощрения молодежи, которая проявила себя в олимпиадах, в волонтерских и творческих инициативах. Главный приоритет России – сбережение народа. Этим приоритетом определяются все положения конституции – укрепление социальных гарантий, развитие экономики и культуры. Цель – выйти на устойчивый рост численности населения. К 2030 году продолжительность жизни в стране должна дойти до 78 лет. Это первая установка Президента России», – отметил Хамзаев.

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