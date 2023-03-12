Султан Хамзаев раскритиковал подрядчиков, строящих новую школу в Ногайском районе

«Осмотрели возводимую школу в селе Батыр-Мурза Ногайского района.

Люди ждут, что школа будет готова в октябре 2023 года. Этого же добиваются районные власти. Но подрядчик живет своей жизнью. Отставание уже на два квартала.

Здесь речь про ответственность. Понятно, что идёт срыв сроков. Только простые жители будут винить коллективную власть, а не какого-то коммерсанта, который не может построить в срок тот или иной объект. Взял ситуацию по этой школе на депутатский контроль.

Теперь о хороших новостях из Ногайского района. В районе строятся сразу три новые сельские школы. По заверению местных жителей такого внимания со стороны Республики и Федерального центра к району не было никогда!» — написал парламентарий в телеграм.