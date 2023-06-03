Султан Хамзаев провел приём граждан в Буйнакском районе

«Многочисленное количество обращений. Чиновники, особенно в районах, должны быть постоянно на связи, бережно относиться к таким встречам, заниматься не отписками, а тщательно разбираться в каждом вопросе. Потому что никогда не поверю в то, что нельзя решить вопрос «пыли» от промышленного производства в конкретном селе, мелких бытовых проблем, а также уделить внимание общественности, которые занимаются патриотическим воспитанием наших детей. Есть несколько тем, связанных с коррупцией, которые взял на личный контроль. Удивляет, что некоторые проблемы больше всего доставляют те люди, которые лет тридцать были при власти на разных ответственных должностях.

Всегда рад видеть наших аксакалов, которые как всегда показывают молодежи, что значит быть активными, говорить не за себя, а за людей, родное село-район-республику!

Проанализируем и проработаем каждое обращение, поступившее на мое имя. По закону, морали и справедливости! Держим на пульсе, двигаемся дальше!», — написал Хамзаев в телеграм.