Султан Хамзаев прокомментировал визит Александра Новака в Дагестан

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев отметил особое внимание к Дагестану на федеральном уровне, говоря о визите Александра Новака в Дагестан.

Он поддержал слова премьер-министра РФ о реальной масштабной работе в энергосекторе, которая заметна. По мнению Султана Хамзаева в настоящий момент идёт действительная модернизация сферы энергоснабжения: устраняются частные компании, пресекаются возможности для коррупционных и иных незаконных действий, создается новый формат — с максимально прозрачной системой.

«Есть богатый потенциал и чёткий план социально-экономического развития,» — охарактеризовал траекторию развития Дагестана лидер «Трезвой России».