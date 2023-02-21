Султан Хамзаев прокомментировал Послание Президента 

«Владимир Путин емко озвучил ключевые современные постулаты, по которым живет наша страна. Сегодня было послание Президента суверенного Государства с принципиальной позицией, искренностью, от человека, который сможет провести Россию через это рубежное время», – заявил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

Парламентарий отметил, что «по традиции» послание оказалось не для узкого круга лиц, а для нации: «Речь нашего национального лидера была полна живых эмоций, твёрдых убеждений, веры в светлое будущее и примеров возможностей России для наших граждан уже сегодня».

Депутат определил Послание Президента, как «новую доктрину развития России, с четким обозначением ключевых векторов развития».

«Развитие внутри России, для России, и во благо наших граждан. Новый идеологический фокус России: все для дела, все для результата! От результатов в конкретных сферах до больших побед!», – подытожил Хамзаев.

Депутат Хамзаев также отметил положительную практику Республики Дагестан: «Президент России Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд. Задачей фонда станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Хочу отметить, что подобная практика уже запущена в Дагестане. При поддержке Главы Дагестана Сергея Меликова фонд успешно зарекомендовал себя в части поддержки семей наших героев». Парламентарий уверен, что поручение Президента – это возможность еще раз сфокусировать внимание на самом важном: «поддержке защитников Отечества и их семьи! Это чрезвычайно важная работа, которая должна вестись во всех регионах страны».