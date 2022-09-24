Султан Хамзаев призвал дагестанцев не верить фейкам

Так, депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев отреагировал на появившуюся информацию в соцсетях о проведении специальной военной операции и участия в ней дагестанцев.

«Зеленский обычный подлец и мерзавец, который вчера в очередной раз открыл свой грязный рот, упомянув Дагестан и Бурятию. Почему эта мразь упомянула Дагестан? Многонациональный регион, мужественные бойцы на передовой, самоотверженные воины и их подвиги, Герои России, лидеры по количеству гуманитарной помощи братскому Донбассу», – заявил Хамзаев.

Парламентарий также обратил внимание, что последние дни в крупных международных информационных сообществах началась травля Дагестанцев: «Теперь запустили старую ЦРУшную методику. Попытка в очередной раз сыграть на межнациональной ноте. В своих социальных сетях (оппозиционных ресурсах) разгоняют материалы о каком-то «митинге» в Махачкале. Западные идиоты! Дагестанцы выйдут только в поддержку своих защитников на передовой, сыновей, братьев, отцов. Никакие внешние провокаторы никогда не могли и не смогут расколоть наше общество, веру в нашу страну и нашу Победу!», – отметил Хамзаев.