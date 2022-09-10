Султан Хамзаев привёл дагестанскую вольную борьбу в пример спортивной конкуренции

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев в эфире программы «Есть тема» на федеральном канале «Матч ТВ» рассказал об особенностях вольной борьбы в Дагестане, приводя в пример возможной конкуренции в разных видах спорта внутри России.

«Борьба в Дагестане – очень показательный пример. Чемпионат России по вольной борьбе – он более серьёзный, чем даже чемпионат мира. Если выиграл наш чемпионат — то с определённой долей вероятности выиграешь международный турнир. Потому что все познаётся в конкуренции, которая должна быть внутри нашей страны, на наших первенства, состязаниях. Это про силу, мощь, конкуренцию», – отметил Хамзаев.

Также парламентарий отметил, что существует «феномен Дагестана». По словам законодателя дагестанские спортсмены смогут показать себя в любом виде спорта, при наличии должной инфраструктуры: «Как семечко: любой вид спорта, дайте 5-6 лет, мы покажем результат. Плавание: у нас нет бассейнов, но сделайте десять бассейнов, готов спорить, через десять лет у нас будут лучшие пловцы».

Султан Хамзаев рассказал, что вольная борьба стала хорошей альтернативой пагубным явлениям, которые были широко распространены в 90-х. Сегодня же данный вид спорта – часть национальной культуры.