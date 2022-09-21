Султан Хамзаев примет участие в частичной мобилизации

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что примет участие в предстоящей частичной мобилизации: «Я и, уверен, мои коллеги без лишних слов примут участие, с учетом стоящих перед нами задач. Мы были, есть и будем с Донбассом».

По его словам, депутаты всех уровней должны оказать «всяческое содействие» в организации референдумов на освобожденных территориях. «Мы должны говорить о сотнях муниципальных, региональных и федеральных депутатов, которые должны мобилизовать сначала себя, показывать правильный пример, а дальше — поехать организовывать жизнь простых людей», — подчеркнул Хамзаев.