Политика

Султан Хамзаев примет участие в частичной мобилизации

Оставить комментарий

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что примет участие в предстоящей частичной мобилизации: «Я и, уверен, мои коллеги без лишних слов примут участие, с учетом стоящих перед нами задач. Мы были, есть и будем с Донбассом».

По его словам, депутаты всех уровней должны оказать «всяческое содействие» в организации референдумов на освобожденных территориях. «Мы должны говорить о сотнях муниципальных, региональных и федеральных депутатов, которые должны мобилизовать сначала себя, показывать правильный пример, а дальше — поехать организовывать жизнь простых людей», — подчеркнул Хамзаев.

Также читают:

В России стартовал конкурс "Лидеры России. Политик...
В Дагестане 3854 общественных наблюдателей приступ...
Владимир Иванов: «Наша обязанность – работать на л...
В Правительстве РД обсудили работу call-центра по ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.