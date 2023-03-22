Султан Хамзаев: «Президент России Владимир Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков»

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев прокомментировал призыв руководителя государства о поддержке и сохранении родных языков.

«Чрезвычайно важный акцент со стороны Президента. В разных регионах страны ощутим определенный языковой голод, когда дети по понятным причинам выбирают скорее изучение иностранного языка, чем родного. Вопрос мотивации: ребёнок не хочет учить родной язык в первую очередь по причине того, что не видит в этом «выгоду». И над этим надо работать, искать новые подходы по вовлечению детей в изучение традиций, культуры и языка своей нации.

Некоторые говорят, что это связано с нехваткой внимания со стороны Государства. Привожу всегда пример. Я, мои братья, все выучили родной язык дома. Это прерогатива семьи, если дома говорят на национальном языке – то ребёнок будет знать язык своей нации.

Это не означает, что Государство не должно работать над сохранением и поддержкой родных языков. Словари, интересные формы подачи для ребёнка, часы родного языка в школах – вот, что важно. И здесь я вижу возможность уже нашей работы, чем занимаемся и будем заниматься!», — отметил парламентарий.