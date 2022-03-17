Султан Хамзаев предупредил, что Дагестан должен быть готов к большому турпотоку

Депутаты Государственной Думы Султан Хамзев и Абдулхаким Гаджиев посетили Международную туристическую выставку МITT 2022 в День Дагестана. Султан Хамзаев отметил, что туристический сервис Дагестана должен быть готов к большому потоку туристов.

«У республики богатейший потенциал, уникальные условия для всех гостей региона. Надо делать так, чтобы Дагестан по праву стал туристической меккой России, особенно в нынешних условиях. В прошлом году количество туристов в Дагестане впервые превысило отметку в 1 миллион человек. И уже понятно, что в этом году нас ждёт новый рекорд. Советую посетить отличную экспозицию Дагестана, которая представлена в эти дни в Сrocus Еxpo на Международной туристической выставке МITT 2022. Дагестан — стратегический партнер организаторов мероприятия. Все гости могут ознакомиться с презентацией кольцевого турмаршрута «Легенды Дагестана», стать участниками мастер-классов по народным художественным промыслам, посмотреть выступления музыкантов и танцоров, попробовать нашу национальную кухню», — подчеркнул Хамзаев.