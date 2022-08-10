Султан Хамзаев предложил учитывать эффективность борьбы с алкоголем при оценке руководителей регионов

Эффективность антиалкогольной работы в регионах России нужно включить в критерии оценки работы губернаторов, а также усилить их персональную ответственность в вопросе здоровья граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал «не запихивать под ковер», а решать острые проблемы региона, в их число глава государства включил уровень алкоголизации населения. «Предлагаю дополнить перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ таким показателем, как «эффективность антиалкогольной работы». Такой показатель должен учитывать не только розничные продажи алкогольной продукции, но и криминальную статистику — отравление алкоголем, пьяные преступления, ДТП, объемы суррогатного алкоголя и так далее», — заявил политик.

Парламентарий отметил, что из-за замалчивания и лакирования фактов в регионах по вопросу здоровья граждан на федеральный уровень доходит уже искаженная информация, что затрудняет дальнейшую фиксацию и оперативное реагирование на проблемы. По его словам, в отдельных регионах, где существуют проблемы роста потребления алкоголя, «фиксируется умышленное занижение статистики по смертности и числа лиц, состоящих на учете».

«При четкой позиции Президента РФ Владимира Путина предлагаю усилить персональную ответственность высших должностных лиц субъектов РФ в вопросе защиты здоровья граждан от таких пагубных явлений, как алкоголь, табак, наркотики», — отметил парламентарий.