Султан Хамзаев предложил спикеру Госдумы Володину поручить профильному комитету разработать законопроект о запрете продажи алкоголя в ночное время

Председатель Парламента инициативу поддержал.

На заседании Госдумы принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта, который пресечет деятельность так называемых «наливаек».

«Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают как кафе. Люди от этого страдают», — сказал Председатель Госдумы.

Кроме этого, он предложил проанализировать правоприменение действующих законов, подключив Генпрокуратуру, Роспотребнадзор, и навести порядок в этой сфере.

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