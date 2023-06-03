Султан Хамзаев предложил распространить пример Сада Памяти в Буйнакске на всю страну  

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в ходе визита в Буйнакский район посетил Сад Памяти, где родственники, родные и близкие погибших участников в СВО сажают плодовые деревья.

«Семья Сайкумовых, Расул Далгатович и Хадижад Ибрагимовна, в память о своем сыне, десантнике Сайкумове Махаче Расуловиче, и других гордых сыновьях Дагестана – наших павших Героях, организовали Сад Памяти Защитникам Отечества. Это уже стало точкой притяжения, семьи со всего Дагестана приезжают, делятся частичкой памяти о своих сыновьях, сажают плодовые деревья, яблони, вишню, чтобы потом даже деревья в честь наших героев приносили пользу нуждающимся людям!», – отметил Султан Хамзаев.

Парламентарий также сообщил, что окажет посильную помощь со своей стороны и призвал всех дагестанцев поддержать такое начинание. «Такое баракатное, богоугодное дело заслуживает всяческой поддержки. Договорились с Хадижад Ибрагимовной, что окажем свою посильную помощь. Призываю всех неравнодушных дагестанцев, особенно тех, кто живет в городе Буйнакске и Буйнакском районе, также поддержать в этом благом деле родителей нашего Героя», – сказал депутат.

Султан Хамзаев уверен, что такой пример и замечательное начинание из Дагестана подхватят и другие регионы страны.

Источник: Мирмол