Султан Хамзаев поздравил россиян с Днём Победы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил россиян и соотечественников за границей с Днём Победы. В своем поздравлении Хамзаев акцентировал внимание, что Великая Победа имеет непреходящее значение и является скрепой поколений.

«Проявленное без исключения всеми нашими дорогими Ветеранами мужество в Великую Отечественную имеет непреходящее значение, является и будет являться скрепой всех поколений. Сегодня в период новых угроз, вызовов времени, мы как никогда ощущаем, что значит защищать свою страну, перед лицом опасности проявлять лучшие человеческие качества. Появляется подлинное чувство братского плеча, взаимопомощи и поддержки друг друга», – заявил Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что подвиги Ветеранов вдохновляют нынешних защитников Родины. «Беззаветное служение Родине, в сложный час взятая ответственность за будущее Страны наших защитников вдохновляет каждого из нас на созидательный труд во имя благополучия и процветания России. Я желаю каждой семье крепкого здоровья, добра и светлых дней, наполненных только положительные эмоциями», — сказал депутат Госдумы.

Источник: Мирмол