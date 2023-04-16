Султан Хамзаев поздравил православных христиан с Пасхой

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи.

«К поздравлениям наших православных братьев и сестёр сегодня искренне присоединяются представители всех религиозных конфессий. Мы живем в дружбе и согласии, сообща решаем все насущные проблемы, вместе строим настоящее и будущее России!», – написал в своём telegram канале Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что сила России заключается «в нашем культурном многообразии, межнациональном и межконфессиональном диалоге и единстве».

«Многовековые традиции Пасхального праздника основаны на терпении, силе духа, истинных человеческих, нравственных ценностях. Пусть этот праздничный день ещё сильнее укрепит веру всех последователей православия в нашей Великой стране!», – сказал парламентарий.