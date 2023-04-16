Культура

Султан Хамзаев поздравил православных христиан с Пасхой

Оставить комментарий

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи.

«К поздравлениям наших православных братьев и сестёр сегодня искренне присоединяются представители всех религиозных конфессий. Мы живем в дружбе и согласии, сообща решаем все насущные проблемы, вместе строим настоящее и будущее России!», – написал в своём telegram канале Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что сила России заключается «в нашем культурном многообразии, межнациональном и межконфессиональном диалоге и единстве».

«Многовековые традиции Пасхального праздника основаны на терпении, силе духа, истинных человеческих, нравственных ценностях. Пусть этот праздничный день ещё сильнее укрепит веру всех последователей православия в нашей Великой стране!», – сказал парламентарий.

Также читают:

В Дагестане проходит ярмарка «Мастера и подмастерь...
История Агула в печатях
Первый вице-премьер Дагестана обсудил организацию ...
Экраноплан "Лунь" в скором времени получит новый о...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *