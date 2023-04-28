Султан Хамзаев поздравил курсантов МВОКУ с предстоящим выпуском

В Государственной Думе состоялась встреча депутата Госдумы ФС РФ Бийсултана Хамзаева с выпускниками Московского высшего общевойскового командного училища, выходцами из Республики Дагестан.

Депутат Хамзаев отметил успехи курсантов: «Наши ребята выбрали ответственную миссию, военная служба – это призвание, на всю жизнь. Радует, что уже даже на момент выпуска наши земляки отличились, кто в успешной учебе, кто в спорте, а кто уже успел закалить свои профессиональные навыки ответственной службой!», – отметил парламентарий.

Позже, в малом зале ГД в ходе встречи депутата с представителями Дагестанского землячества в Москве Хамзаев вручил благодарности и памятные подарки выпускникам МВОКУ.