Султан Хамзаев: Послание Главы Дагестана должно простимулировать чиновников ещё качественнее и эффективнее выполнять свои обязанности 

19 апреля состоится Послание Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

«Послание Главы Дагестана – всегда ожидаемое событие в социально-экономической, политической жизни Республики.

Очень важна смысловая нагрузка. Послание – это не отчёт. Послание – это взгляд на то, что сделано, и на то, что надо сделать.

Про то, что надо сделать. Есть стратегический план, на период до 5-7 лет и фактический – то, что нужно сделать буквально «завтра», в этом и следующем году. Зная Сергея Алимовича, я уверен постановка задач будет комплексной, затрачивающей все сферы жизни республики. Именно так выстраивается работа в регионах.

Из успехов Дагестана можно выделить то, что отмечают буквально все: поддержка участников СВО и членов их семей, когда работа выстраивается буквально «от души», адресно. В ответственное для страны время, наша республика всегда качественно выделялась своим патриотизмом и силой духа.

Тема туризма – как экономическая точка роста региона. Социальная поддержка со стороны федерального центра: в регионе строится большое количество социальных объектов, школ, детских садов. Самое время поговорить о должном контроле за строительством, роли и задачах тех, кто призван участвовать в этих процессах на разных этапах.

Я уверен, Послание Главы Дагестана должно простимулировать чиновников ещё качественнее и эффективнее выполнять свои обязанности на ответственных должностях», — сказал парламентарий.