Султан Хамзаев посетил Республику Северная Осетия

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол и Султан Хамзаев посетили Республику Северная Осетия-Алания. Главная цель поездки – поддержка наших мобилизованных и добровольцев, которые проходят подготовку на базе одной из воинских частей в РСО.

«Чуть ранее с Шолбаном Валерьевичем решили побывать в разных регионах страны, чтобы выслушать и поддержать наших военнослужащих, если нужно – оказать всестороннюю помощь.

Встретились с Главой Республики Сергеем Меняйло. Сергей Иванович большой друг Республики Дагестан, знает о регионе не понаслышке. Глава региона трепетно и отзывчиво относится к просьбам, поступающим от наших военнослужащих. Договорились вместе заехать и поддержать наших бойцов», — сообщил Султан Хамзаев в своём телеграм-канале.