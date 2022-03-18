Султан Хамзаев поделился впечатлениями от выступления Президента Владимира Путина на праздничном концерте в Лужниках 

Сегодня, 18 марта, в день восьмилетия присоединения Крыма к России на стадионе «Лужники» прошел праздничный концерт, на котором выступил Президент России Владимир Путин. Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев рассказал о впечатлениях от выступления главы государства.

«Все ждали выступления Президента России Владимира Путина в Лужниках. 6 минут живой, прямолинейной речи Президента! Гордость за страну, за то, какая сегодня идеологическая скрепа народов России. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — выступая сказал Президент, процитировав текст Библии. Эти слова отражены в священных писаниях в каждой традиционной конфессии! За друзей, за семью, за свой дом!» – прокомментировал Хамзаев. «Все правильно говорит Президент. Они – наши бойцы, прикрывают друг друга на передовой. Мы, вся страна — сплочены их подвигом! Такого единения не было давно! Такого единства не было в современной России со времен Крымской весны 2014 года. Мы живем в историческое время!» – добавил депутат.