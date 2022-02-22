Султан Хамзаев поддержал признание ДНР и ЛНР

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Данное решение прокомментировал депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Он поддержал решение Президента Российской Федерации, отметив, что для нашей страны объединительная миссия на постсоветском пространстве является самым важным направлением. Султан Хамзаев отметил: «Я сам был на Донбассе, там живут миролюбивые труженики, которые хотят порядка». По словам депутата, была озвучена позиция «Единой России»: своих не бросаем, — которая позволяет сохранять мир над головами тех, кто в этом нуждается.

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