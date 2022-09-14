Султан Хамзаев поблагодарил руководство МЧС за внимание к дагестанским героям

Сегодня в ходе заседания комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы депутат ГД Султан Хамзаев поблагодарил руководство Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и лично министра за внимание, которое оказало внимание подвигу, совершенному двумя дагестанцами Арсланбеком Алиевым и Магомедшапи Гаджиевым.

24 июня в Москве уроженцы Дагестана спасли шестерых человек, вытащив их из горящего автомобиля на Зубовском бульваре. Тогда Хамзаев обратился в МВД и МЧС России с предложением по достоинству оценить подвиг молодых людей.

«На заседании комитета по безопасности ГД от себя лично и от наших земляков поблагодарил Алексея Серко и Министра Александра Куренкова, что не оставляют без внимания подвиги наших граждан», – заявил Хамзаев.

Также, парламентарий отметил, что поддержит необходимые поправки в «профессиональные законы» пожарников и спасателей, стоящие на повестке комитета: «Когда речь идёт на секунды, а цена – вопроса человеческая жизнь, пожарные и спасатели не думают над тем, пожалеть ли дверь, стену дома или спасти, например, ребенка. К сожалению, есть идиотские случаи, когда после ЧС у некоторых особо «умных» возникают ещё претензии к профессиональным службам. Вопросы пожарной безопасности, как и внесение правок в профессиональный закон должны быть продиктованы самими сотрудниками службы», – отметил Хамзаев.