Султан Хамзаев ответил на ряд вопросов в интервью на канале СоловьевLive

Утро Z на СоловьевLive началось с обсуждения ситуации в Дагестане. К эфиру подключился депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, который прокомментировал позицию главы региона Сергея Меликова: «Дагестану повезло, что глава республики имеет боевой опыт. Уважение к Меликову среди солдат высокое. И отношение среди рядовых к нему, они понимают, что это человек слова и дела. Глава Дагестана учит чиновников на местах как им быть более человечнее, максимально адресно работать с людьми».

Депутат также отметил системную работу, которая выстроена по поддержке семей военнослужащих из Дагестана, принимающих участие в СВО.

Кроме того, Султан Хамзаев подчеркнул, что необходимо вести разъяснительную работу в рядах Вооружённых сил РФ. «Мы должны наращивать разъяснительную работу, прямое взаимодействие с нашими бойцами, их семьями. С людьми надо разговаривать, их надо поддерживать, бойцам надо придать бодрость».

Хамзаев также привёл в пример информацию в социальных сетях, когда украинские спецслужбы используют любой повод для раскачивания конфликтных ситуаций: «Мы же видим, что происходит. Почему Зеленский адресует свои видеоролики в адрес Северного Кавказа, используя все свои артистические и театральные приемы? Они играют на психологических нотах», – отметил депутат. Парламентарий уверен, что российская сторона должна «по-умному реагировать на подобную дезинформацию, разъяснять людям происходящее».

Хамзаев также выделил ключевые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются граждане и что является предметом вражеских манипуляций в социальных сетях: «Об ошибках, допущенных в ходе частичной мобилизации: люди, у которых есть проблемы со здоровьем, не подходящие в силу возраста, многодетные отцы – их обязаны вернуть домой. Это позиция Президента России. Об оснащении наших ребят: Сейчас то время, когда мы должны всячески помогать нашим бойцам, которые отправляются на передовую. Время для всевозможных «оценок» ещё придёт. Самое главное, чтобы солдат был хорошо экипирован, бодр и уверен в своей победе!».

Парламентарий уверен, что если чиновники не будут реагировать на проблемы, этим профессионально будут пользоваться враги.

В завершение встречи Султан Хамзаев выступил за кредитную амнистию для всех мобилизованных граждан. «Мы должны продолжать активно поддерживать наших ребят, в том числе закрепляя их гарантии и статус в законе. Многих волнует тема, связанная с кредитами, ипотеками и прочим. Кредитные каникулы – это хорошо, но кредитная амнистия – было бы абсолютно правильным решением», – заявил Хамзаев. Парламентарий убеждён, что «по-хорошему банки задолжали обществу. Сколько раз государство выручало банки в кризисное время? Для них время мобилизации – период показать, что они тоже с народом. И лучшее доказательство это их отношение к долгам тех, кто защищает всех нас на передовой. Не замораживать, а начать «гасить» эти кредиты, всем мобилизованным гражданам», – отметил народный избранник.