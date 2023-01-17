Султан Хамзаев отметил роль законодателей в ответственное время

На первом пленарном заседании весенней сессии выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что в законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов. Председатель Госдумы напомнил, что Президентом России поставлены следующие задачи: снижение бедности, рост реальных заработных плат и увеличение минимального размера оплаты труда, обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры, укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности, поддержка материнства и семей с детьми, вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень.

«Сегодня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ещё раз подтвердил, что парламент нашей страны и впредь будет делать все, чтобы укрепить суверенитет нашего права, обеспечить социальную поддержку и достойный уровень жизни нашим гражданам», – прокомментировал выступление председателя депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Султан Хамзаев отметил, что за долгое время к парламенту страны приковано особое внимание: «Мы все знаем о вызовах, с которыми наше общество столкнулось в прошлом году. И большинство проблемных вопросов удалось решить благодаря оперативной реакции депутатского корпуса. Это и целый законодательный пакет поддержки военнослужащих и их семей, наших добровольцев и волонтеров, предпринимателей и медиков, учителей и студентов, представителей разных рабочих профессий», – сказал Султан Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что нет такой сферы деятельности, где бы не была видна работа депутатов: «Именно такой комплексный, но в тоже время адресный подход позволяет говорить о социально-экономическом развитии страны даже в сложный и ответственный период».

Хамзаев заявил, что он и его коллеги также сосредоточатся на профильном вопросе защиты здоровья людей от пагубных явлений: алкоголя, табака, наркотиков. «В нашем обществе нет места слабостям, ни в каком проявлении», – добавил депутат.