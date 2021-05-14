Султан Хамзаев организовал Ифтар

Лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в «Шатре Рамадан» организовал Ифтар в последний день Рамадана. «Поздравили всех мусульман с наступившим праздником Ураза-Байрам. В этом году наш Старший брат Султан Хамзаев взял на себя организацию Шатра в первый и заключительный день Священного месяца. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия добра и радости в каждую семью. Пусть Всевышний примет все наши посты и благие деяния», – написал координатор «Трезвой России» в Дагестане Шамиль Алиев.

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