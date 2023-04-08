Султан Хамзаев о запрете продажи несовершеннолетним вейпов: Защита здоровья граждан должна быть в приоритете у государства

Накануне группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий запрет продажи несовершеннолетним вейпов. По мнению депутата «Единой России» Султана Хамзаева, вопрос защиты здоровья молодежи от новой табачной угрозы объединил представителей всех фракций.

«Насколько важна тема защиты здоровья молодежи от новой табачной угрозы — вейпов — лучше всего говорят подписи 398 депутатов Государственной Думы. Рад, что данный вопрос стал консолидирующим для всех фракций Госдумы, которые поддержали то, за что мы боролись долгое время», — сказал депутат.

По его мнению, установление подобного запрета — это правильный шаг, поскольку «защита здоровья граждан для государства должна быть всегда в приоритете».

Напомним, что, согласно законопроекту, предлагается полностью запретить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

Кроме того, вейпы будут продаваться только в розничных магазинах, где будет запрещена их открытая выкладка. Также предлагается исключить выпуск в обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами.