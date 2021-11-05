Султан Хамзаев: «Нужно работать по линии просвещения»

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев рассказал изданию «ФедералПресс», почему День народного единства – фундаментально важный праздник для государства и как изменить отношение россиян к нему.

«День народного единства – фундаментально важный праздник с точки зрения взаимоотношения братских народов, которые живут на территории Российской Федерации. Народов в России много, но страна у нас всех одна. Это самый главный смысл праздника. Надо обращать внимание друг на друга, искать лучшее, совершенствоваться всем вместе, чтоб наша страна становилась лучше, крепче, сильнее и сплоченнее.

Надо говорить, что каждый народ важен, у каждого из них есть свой культурный код, достижения, достояния. Их надо показывать, усиливать, поддерживать», – отметил он.

«Люди воспринимают любой праздник, не только День народного единства, ровно так, как им его преподносят. Важно, чтобы в этот день мы довели до нуля любые эскалации, которые нам предлагают провокаторы. Вспомните проблему с русскими маршами, которые проходили каждый год в Люблино на День народного единства. Это же только предатели могут придумать такой действие именно в тот день, когда надо всем объединяться. А они предлагают разделяться. Этого категорически нельзя допускать именно в этот день.

Нужно работать по линии просвещения. Чувствуется информационная нехватка. Не все до конца понимают функционал праздника. Надо давать более качественную и продуктивную смысловую нагрузку», – добавил Хамзаев.