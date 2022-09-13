Султан Хамзаев назвал «моральным свинством» выступление Сергея Шнурова

Музыкант исполнил в «Лужниках» песню о сгоревшей Москве. Депутат Госдумы считает, что на концерт пришли «обычные люди», многие из которых «сами не поняли, участниками какого шабаша они были».

По мнению Хамзаева, Шнуров — рупор «нашей буржуазии». «В народе это называется «зажравшийся бомонд». Они боготворят все чужое. Я на эту ситуацию смотрю с точки зрения психолога, как на диагноз определенный — психологической нестабильности части буржуазии», — сказал депутат в беседе с журналистом ОСН.ру.

«В силу происходящих событий в целом и тех испытаний, которые стоят перед страной, поведение Шнурова называется коротко и ясно: моральное свинство», — заявил Султан Хамзаев.

Сергей Шнуров с группой «Ленинград» выступил на концерте в «Лужниках» 10 сентября. Эта дата совпала с празднованием 875-летия столицы. Он исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?», где повествуется о сне музыканта, в котором столица полностью сгорела.