Султан Хамзаев: Наши Герои, их родные и близкие должны быть освобождены от всякой бюрократии

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

«По действующему законодательству героям и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования, куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы.

В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания героев будут направляться в СФР органами, представляющими Президенту РФ лицо к награде», – отметил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания героев будут направляться в СФР органами, представляющими Президенту РФ лицо к награде.