Депутат Государственной Думы ФС России Султан Хамзаев награждён почётной грамотой Президента России Владимира Путина. Государственную награду депутату вручил руководитель Москвы Сергей Собянин.

После вручения в социальных сетях Хамзаев прокомментировал церемонию и полученную награду. «Приближающийся День Народного единства ещё один повод вспомнить о том, что сила России в нашей многонациональности, способности сосуществовать и делиться лучшим друг с другом. Пользуясь случаем пригласил мэра Москвы в Дагестан. Горжусь своей малой Родиной Дагестаном и столицей России Москвой», – заявил Султан Хамзаев.