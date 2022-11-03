Общество

Султан Хамзаев награждён почётной грамотой Президента России

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Депутат Государственной Думы ФС России Султан Хамзаев награждён почётной грамотой Президента России Владимира Путина. Государственную награду депутату вручил руководитель Москвы Сергей Собянин.

После вручения в социальных сетях Хамзаев прокомментировал церемонию и полученную награду. «Приближающийся День Народного единства ещё один повод вспомнить о том, что сила России в нашей многонациональности, способности сосуществовать и делиться лучшим друг с другом. Пользуясь случаем пригласил мэра Москвы в Дагестан. Горжусь своей малой Родиной Дагестаном и столицей России Москвой», – заявил Султан Хамзаев.

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