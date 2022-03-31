Султан Хамзаев: «На мой взгляд главные успехи Дагестана не только в цифрах»

Депутат госдумы РФ Султан Хамзаев прокомментировал выступление главы региона в НС РД.

«Сегодня Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов выступил перед Дагестанским Парламентом с отчетом о результатах деятельности за 2021 год.

На мой взгляд главные успехи Дагестана не только в цифрах. За год Правительство Дагестана конкретизировало первоочерёдные проблемы, которые лежали в истоках многих, застоявшихся бедах Республики. Сергей Меликов начал выстраивать взаимосвязь: от первопричины – к последствиям. Какой смысл вешать новый фонарь на улице, если уже завтра он будет мигать как новогодняя елка, от нехватки напряжения или устаревших сетей? Зачем тратить деньги на асфальт, который просядет через сезон? Именно о последовательности,

причинно-следственной связи идёт речь.

Согласен с тезисами, прозвучавшими в отчёте Главы. Очень важно, что есть прямое требование Руководства региона: вместо бюрократии заняться прямым решением проблем в районах и городах! Вместо пустых, но высокопарных слов выезжать, слушать, слышать и помогать людям! Только так можно преодолеть эту барикаду проблем, стоящую сегодня между людьми и уверенным социально-экономическим развитием Дагестана», — сказал депутат.