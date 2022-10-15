Султан Хамзаев: «Мы будем с Донбассом всегда!»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, находящийся в Донецке, встретился с общественностью города. «Первый раз я посетил Донецкую Республику в 2018 году, тогда мы подарили региону спортивную площадку от проекта «Трезвая Россия». В то время ещё негромко, но уже уверенно говорили, что рано или поздно Донбасс вернётся в состав России. Потому что там живут русские люди, по духу, характеру, силе воли и самоопределению. Благодаря волевому решению Президента России Владимира Путина так и произошло. Ответственность – вот, что определяет сильного главу государства. Теперь это наша общая ответственность, как представителей партии власти, депутатов и просто граждан России», — сказал депутат.

Хамзаев выделил работу регионов в части поддержки новых территорий России: «Мы будем с Донбассом всегда. Тому пример титанические усилия, которые предпринимают регионы нашей страны ради быстрого восстановления Республики. Дагестан, далеко не самый богатый регион России. Но мы проходили через схожие события, знаем, что такое боевые действия и какая помощь требуется простым людям в сложное время», – заключил депутат.