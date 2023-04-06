Султан Хамзаев: «Мой регион — моя семья», а чем крепче семья, тем крепче наша крепость — Россия»

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев прокомментировал решение Президента РФ В.В. Путина о создании фонда «Защитники Отечества».

«Политика «мой дом – моя крепость» должна перейти к формуле «мой регион — моя семья», а чем крепче семья, тем крепче наша крепость — Россия. В Дагестане чужих проблем не бывает! Это знает каждый дагестанец. Это часть нашего менталитета, быть рядом с тем, кому тяжело, помогать по мере возможности. Эта формула должна быть применима ко всем регионам. Решением Президента Владимира Владимировича Путина создан фонд «Защитники Отечества». Уверен, такое прямое решение Президента даст новый импульс поддержки наших ребят!

Аналог такого фонда был организован в Дагестане в самом начале специальной операции. Глава нашей Республики Сергей Алимович Меликов хорошо чувствует рядового военнослужащего, чаяния семей участников СВО. Работа, проводимая в этом направлении в Дагестане – хороший «пилот» в стране.

Если нужно чувство локтя, упора на братское плечо — тогда мы обращаемся к семье! И для каждого защитника, выбравшего защиту родного дома такой семьей должна быть Родина, а уж тем более – регион!», — сказал Султан Хамзаев.