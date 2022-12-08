Султан Хамзаев: «Это новый качественный уровень диалога между Дагестаном, всем югом России и Азербайджаном»

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев прокомментировал работу делегации Дагестана под руководством Сергея Меликова, которая в эти дни находится в Азербайджане.

«Это новый качественный уровень диалога между Дагестаном, всем югом России и Азербайджаном. Я убеждён, что глава Дагестана сможет детализировать все стратегические проекты, связанные с логистическими, инфраструктурами проектами Республики Дагестан и Азербайджана. Напомню, совсем недавно Президент России Владимир Путин публично отметил работу президента Азербайджана Ильхама Алиева в части работы по развитию сотрудничества в Каспийском регионе. Единое каспийское пространство – это далеко не мифический образ чего-то сложного. Это наше ближайшее будущее, особенно в рамках стран участников ОДКБ. Каспий – это и наша общая зона ответственности, которая связана узами дружбы, тесным разноуровневым взаимодействием в конструктивном ключе. От себя дополнительно отмечу, сотрудничество с государствами-соседями по Каспийскому региону должно выстраиваться в том числе включая национальные принципы, богатую историю. В полной мере можно сказать, что в эти дни Азербайджан проводит «дни открытых дверей», показывая делегации из Дагестана все возможности взаимовыгодного и в тоже время братского сотрудничества», — отметил народный избранник.