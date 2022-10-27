Султан Хамзаев: Дагестан приобретает все большее стратегическое значение для России

Говоря о состоявшемся накануне визите федерального министра М. Решетникова в Дагестан, Султан Хамзаев отметил: «Регион по праву оценён на федеральном уровне. Хочу подтвердить эту оценку обратной связью от представителей Правительства РФ, которые приходят в Государственную Думу. Это идёт от правильного позиционирования республики, как региона, ставшего южным экономическим форпостом России».

Парламентарий также указал на потенциал развития единого Каспийского пространства с целью увеличения инвестиций в регион и улучшения социально-экономического положения. «Это идёт от правильного позиционирования, как региона, ставшего южным экономическим форпостом России в мире. Мы бережно выстраиваем отношения с нашими соседями по единому каспийскому пространству. За долгие годы впервые идёт обсуждение качественного использования морского порта Махачкалы – как логистического центра России на Каспии», – заявил депутат.