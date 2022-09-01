Султан Хамзаев: Чужих детей не бывает. Сопереживаем и помогаем детям Донбасса!

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев с рабочей командировкой прибыл в Луганскую народную Республику. В День знаний, 1 сентября, Султан Хамзаев вместе с заместителем Председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом приняли участие в торжественной церемонии — линейки по случаю начала учебного года в школе №30 г. Луганска.

«Образование и воспитание всегда было тем, что отличало советские просторы от всего оставшегося мира. Мы будем делать так, чтобы вне зависимости, где учатся наши дети: в Луганске, Северодонецке или любых других территориях ЛНР и ДНР — уровень образования позволял бы молодому человеку быть конкурентноспособным!», – заявил Хамзаев.

В преддверии нового учебного года гости подарили первоклассникам портфели и канцелярию.