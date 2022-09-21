Султан Хамзаев: Алкоголь — социальная беда

Депутат Государственной Думы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в ходе пленарного заседания депутатов Госдумы призвал чиновников из Правительства РФ честно обозначать проблемы, существующие на алкогольном рынке.

«Иногда, некоторые приходящие в Думу чиновники совершенно не владеют темой. Но всегда надо говорить правду. Если кто-то сделал поправку в закон, которая оказалась ненужной – отмените, но скажите об этом честно. Не надо думать, что депутаты не готовы вдаваться в детали. Мы прекрасно владеем цифрами, которые напрямую отражают происходящее в реальной жизни», – отметил Султан Хамзаев в своём telegram канале после заседания.

Лидер движения «Трезвая Россия» отметил, что «Алкоголь — социальная беда»: «граждане ждут от нас конкретных решений. Законы должны быть конкретные. Если мы говорим про алкогольное регулирование: мы должны говорить строго про защиту здоровья граждан, а не про корпоративные интересы», – отметил Хамзаев.

Помимо этого, парламентарий призвал обратить самое пристальное внимание на продукты двойного назначения: «Если мы вносим изменения в закон по причине производственной необходимости, для нужд оборонной промышленности – пожалуйста. Но нельзя забывать, что и такой спирт может стать «товаром», который будут реализовывать недобросовестные предприниматели, по аналогии с метанолом», – отметил Хамзаев.

Депутат также высказал мнение, что включение алкогольной продукции в перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту в РФ, является «полной глупостью. Минпромторгу следует сконцентрировать своё внимание на том, чтобы привести уровень цен на жизненно необходимые товары, ввозимые в Россию, к показателям начала 2022 года. В целом, как явление, параллельный импорт не должен означать, что товар станет дороже. Ввоз продукции в Россию подобным образом должен делать её доступной для населения и влиять на ценообразование», — отметил народный избранник.