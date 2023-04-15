Сулейман-Стальский район — в числе лидеров среди муниципалитетов по темпам роста объема инвестиций в основной капитал

Рабочая поездка в Сулейман-Стальский район главы кабмина региона Абдумуслима Абдулмуслимова в пятницу, 14 апреля, завершилась совещанием по вопросу социально-экономического развития муниципалитета.

Предваряя обсуждение повестки, премьер-министр республики отметил, что Сулейман-Стальский район всегда славился крепкими организаторами-хозяйственниками.

«Сельским хозяйством здесь занимаются несколько десятков сельскохозяйственных предприятий, более 13 тыс. личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, в которых трудится порядка 37 тыс. человек. А общая площадь сельхозугодий составляет 33,6 тыс. га, в том числе 6,8 тыс. га орошаемых земель.

Хотелось бы отметить высокий процент вовлеченности пашни в оборот – более 98 %, практически вся земля под пашней в районе работает. В последние годы в районе активно идет закладка садов. В целом из всех заложенных садов в республике в прошлом году около 90 % были заложены именно на территории Сулейман-Стальского района.

Сегодня площадь садов во всех категориях хозяйств составляет более 5,6 тыс. гектар. В первую очередь, это, конечно, результат большой системной работы по привлечению инвестиций», — подчеркнул Абдулмуслимов.

В своем выступлении он отметил роль инвестпроекта ООО «Полоса» «Закладка интенсивных и фундучных садов, строительство плодохранилища», в формировании модели экономического развития республики и добавил, что ход его реализации находится на контроле Минэкономразвития России.

«Несмотря на то, что район преимущественно растениеводческий, здесь начата реализация крупного проекта по производству мясомолочной продукции «Реконструкция молочно-товарной фермы, на 400 фуражных коров», инициатором которого является «ООО «Алияк». В целом только за прошлый год объем инвестиций в основной капитал составил 3,5 млрд рублей», — заявил Абдулмуслимов.

Премьер также отметил вклад отдельных предприятий в развитие муниципалитета.

«Такие предприятия как ОАО «Рычал-су» и ООО «ЗМВ «Мевер» давно зарекомендовали себя на рынке высококачественной и экологически чистой минеральной и питьевой воды, и на сегодняшний день относятся к социально-значимым, системообразующим предприятиям. Вместе с тем, дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности являются одними из перспективных направлений развития района», — сказал глава кабмина.

Отдельно он обратил внимание на важность реконструкции канала «Кировский».

Ремонтные работы на объекте планируется завершить в следующем году, и по мнению премьера, это придаст новый импульс дальнейшему развитию агропромышленного комплекса муниципального образования, а также позволит предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 3.5 тыс. га сельхозугодий.

Подробнее о достигнутых результатах, планах на ближайшую перспективу и проблемах Сулейман-Стальского района рассказал глава муниципалитета Саид Темирханов.

По сведениям Темирханова, собственные доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2022 г. составили более 220 млн рублей, если сравнивать с прошлым годом, то это на 40 млн рублей больше.

В прошлом году благодаря участию в различных госпрограммах и проектах, а также за счет привлеченных внебюджетных средств в районе завершено строительство 6 скверов, 3 мини-футбольных полей и 4 объектов здравоохранения. По госпрограмме «Модернизация школьных систем образования в 2022 г. произведен капитальный ремонт 4 школ, а по республиканской программе капремонта детских садов отремонтирован детсад в селе Герейхановское.

«В текущем году завершается строительство и планируется ввод в эксплуатацию 2 школ и 1 детского сада, запланировано завершение строительства линий водоснабжения в с. Касумкент, Куркент и Новая Мака. Завершены работы по газоснабжению с. Новый Мамрач, в ближайшее время газ будет подан в дома жителей», — поделился он.

В рамках развития дорожного хозяйства в муниципалитете начат капремонт автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке км 10 – км 15, кроме того, идет проектирование еще нескольких важных участков, как межрайонных, так и внутри района.

Переходя к вопросу развития агропромышленного комплекса, он отметил, что объем валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году составил более 4 млрд рублей, а общая сумма государственно-частных инвестиций – 1 млрд 864 млн. рублей.

«В отчетном году сельхозтоваропроизводителями района, произведено около 28 тыс. тонн плодов, почти 16 тыс.тонн винограда. Успешно развивается в районе отрасль садоводства. Общая площадь садов составляет 3941 га, в т.ч. интенсивные и суперинтенсивные», — добавил он.

В качестве проблемных вопросов Темирханов обозначил недостаточное обеспечение объектами социальной сферы, качественным электроснабжением, обеспечением населения питьевой и поливной водой.

«Просим Вас, в частности, рассмотреть возможность строительства дополнительного корпуса районной поликлиники, благоустройства территории районной больницы, а также строительства отдельного помещения для отделения скорой медицинской помощи», — обратился к Темирханов к главе кабмина.

Еще одной проблемой он назвал отсутствие спортивных сооружений в райцентре. В селе Касумкент с населением в 12 тысяч человек нет спортивной площадки для проведения районных и межрайонных соревнований.

«Для предоставления молодёжи возможности полноценного спортивного развития мы хотим построить спортивный комплекс, отвечающий современным требованиям. Для строительства спорткомплекса наши меценаты взяли на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации. Просим оказать содействие и включить строительство данного объекта в республиканскую инвестиционную программу на 2024 год», — сказал глава района.

Завершая свое выступление, Темирханов выразил благодарность руководству республики, премьер-министру и всему составу Правительства РД.

«Хотел бы отметить, что за последние годы позитивные изменения в социально-экономическом развитии района достигнуты во многом благодаря содействию со стороны руководства республики. Хотел бы от имени жителей района поблагодарить за такую поддержку Вас, Абдулмуслим Мухудинович, Правительство РД, республиканские министерства и ведомства», — заключил он.

Далее слово предоставили замминистра экономики и территориального развития РД Рамазану Мирзаеву, который доложил об основных показателях социально-экономического развития С.Стальского района за 2022 год.

«В районе отмечаются достаточно высокие темпы по объёму инвестиций в основной капитал. В 2022 году по всем источникам финансирования он составил 3,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше уровня 2021 года. Это один из лучших показателей среди муниципальных образований.

При этом показатель подкреплён конкретными инвестпроектами. В частности, хочу сказать, что 2 инвестиционных проекта района включены в состав «прорывных» проектов – это проекты, реализуемые ООО «Полоса», — отметил замминистра.

Помимо этого, 2 проекта включены в перечень новых инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создание объектов инфраструктуры.

Речь идет об инвестпроекте ООО «Полоса» со стоимостью инфраструктуры 623 млн руб. и о проекте ООО «Алияк», которые планируют вложить в социальные объекты района 131,7 млн руб.

На территории района реализуется и другие инвестиционные проекты: «Строительство гостиницы на 60 мест по ул. Мурсалова в с. Касумкент Сулейман-Стальского района РД», инициатор — ООО «Алияк», ООО «Восход» закладывет в Цмурской зоне и на участке «Зардиян» новые фундуковые сады и ООО «Агро-стал» построил ОТФ на 700 голов МРС, планирует построить животноводческий комплекс для содержания КРС-120 дойных коров и сыроварню.

«Хочу отметить, по итогам проведённой работы в 2022 году администрация района заняла 2-е место среди муниципальных районов в ежегодном Рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований Дагестана.

А по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год Сулейман-Стальскому району присуждено призовое 1 место среди муниципалитетов предгорной зоны. За достижение наилучших показателей Указом Главы РД району выделен грант в размере 3,7 млн рублей», — напомнил Мирзаев.

Переходя к вопросам жизнеобеспечения населения, он подчеркнул, что в рамках Республиканской инвестиционной программы в 2022 году осуществлялось финансирование строительства 13 объектов в районе, в том числе: 5 объектов общего образования в 5 селах, 1 объекта дошкольного образования в селе Даркуш-Казмаляр, 5 объектов водоснабжения и 2 объектов газификации на общую сумму 462,6 млн руб.

В прошлом году введено в эксплуатацию 2 объекта, в том числе: 1 объект общего образования в с. Ашага-Стал-Казмаляр на 400 ученических мест и 1 объект газификации в с. Новый Мамрач протяженностью 18 км.

«В целом в части взаимодействия с Минэкономразвития Дагестана могу отметить активную позицию администрации района и структурных подразделений. Обеспечивается соответствующая обратная связь. Еще хотелось бы отметить, что этот район обладает высоким потенциалом для роста производства собственных товаров в различных сферах экономики», — завершил свое выступление заместитель министра экономики.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков рассказал о развитии садоводства в регионе.

Свой доклад он начал со статистических данных, как оказалось, за последние пять лет в республике посажено более 5600 гектаров садов, из которых 2600 это интенсивного типа. Также за этот период увеличилось количество суперинтенсивных садов с количеством саженцев 2500 и более на один гектар, на сегодняшний общая площадь таких садов составляет 815 га.

«Конечно без государственной поддержки мы не смогли бы добиться таких результатов, и она с каждым годом растет и это благодаря руководству республики и проводимой им работе в органах федеральной власти.

Абдулмуслим Мухудинович неоднократно встречался с руководством Минсельхоза России, где отстаивал наши интересы в том числе и по садоводству. Результатом этого является, что в текущем году на садоводство выделено 457 млн руб, что на 75% больше прошлого года.

Соответственно нами значительно увеличены ставки субсидирования, так, например, если ставка субсидирования на суперинтенсивный сад с количеством саженцев более 3500 штук на один гектар в прошлом году составляла 720 тыс.руб, то в этом году она составляет чуть больше 1 млн рублей, также увеличены ставки и по уходу за насаждениями, если на аналогичный сад в прошлом году ставка была из расчета 30 тыс.руб на гектар, то в этом году она составляет 80 тыс.руб.», — заявил Аджеков.

Особое внимание в своем выступлении он уделил проблеме отсутствия посадочного материала для суперинтенсивных садов, вместе с тем он констатировал, что материал и ассортимент, который производится дагестанскими питомниками неинтересен садоводам республики.

Он также затронул тему хранения выращенной продукции, и подчеркнул, что республике необходимо наращивать строительство хранилищ, причем не просто холодильников, а с регулируемой газовой средой, которые позволяют хранить продукцию почти до нового урожая при этом сохраняя качественные показатели и товарный вид.

«Имеющиеся на сегодняшний день в республике холодильники могут заложить всего 25-30 тыс.тонн продукции, при этом реальная потребность с учетом овощей составляет 300 тыс.тонн», — озвучил Аджеков.

По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил включить все озвученные главой района проблемные вопросы в итоговый протокол, ответственным органам власти будут даны соответствующие поручения.