Сулейман-Стальский район присоединился к общереспубликанскому субботнику

Сегодня, в рамках Общереспубликанской экологической акции, в Сулейман-Стальском районе на общемуниципальном уровне состоялся субботник.

В экологическом мероприятии приняли участие администрации района и сельских поселений, коллективы учреждений образования и культуры, организаций федерального, республиканского и муниципального уровней, а также волонтерские отряды школьников и рядовые граждане.

Субботники прошли практически во всех населенных пунктах муниципалитета. На общественных территориях сел (в том числе на территориях учреждений образования, культуры, здравоохранения и соцобслуживания, административных зданий, РОВД, райвоенкомата, парков, скверов, обелисков, спортивных площадок, памятных мест) и вдоль автодорог проведены мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, посадке зеленых насаждений. Участниками субботника также ликвидированы несанкционированные мусорные свалки, вырублены сухие деревья, произведены побелка и обрезка деревьев, проведены земляные работы, отремонтированы поврежденные конструкции. Аналогичные мероприятия жители района провели и на территориях, прилегающих к частным домовладениям.

Экологические мероприятия на территориях сельских поселений прошли в соответствии с разработанной «дорожной картой» и соблюдением противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора. За каждой территорией были закреплены ответственные лица и их исполнители, составлены схемы посадки саженцев, определены участки персональной ответственности за обеспечение эффективной работы по улучшению санитарно-экологической обстановки.