Сулейман-Стальский район празднует День Победы

К мероприятиям, приуроченным к празднованию 77-ой годовщины Великой Победы, присоединились и активисты села Эминхюр.
Торжественный митинг, организованный местной школой у обелиска воинской славы села, еще раз напомнил о том, как важно хранить память о тех, кто сражался и героически погиб, защищая Родину.
На памятное мероприятие были приглашены представители местной администрации, совета старейшин и других общественных организаций.
После торжественных выступлений состоялась концертная программа с участием школьных коллективов. По традиции, в ходе мероприятия прозвучали патриотические стихи и песни военных лет.
Участники митинга присоединились к Всероссийским памятным акциям «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Знамя Победы».
В завершение все присутствовавшие почтили память фронтовиков минутой молчания, а также возложили венок и цветы к памятнику.
Источник: Лезги Газет