Сулейман-Стальский район празднует День Победы

Торжественный митинг, организованный местной школой у обелиска воинской славы села, еще раз напомнил о том, как важно хранить память о тех, кто сражался и героически погиб, защищая Родину.

На памятное мероприятие были приглашены представители местной администрации, совета старейшин и других общественных организаций.

После торжественных выступлений состоялась концертная программа с участием школьных коллективов. По традиции, в ходе мероприятия прозвучали патриотические стихи и песни военных лет.

Участники митинга присоединились к Всероссийским памятным акциям «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Знамя Победы».

В завершение все присутствовавшие почтили память фронтовиков минутой молчания, а также возложили венок и цветы к памятнику.

Источник: Лезги Газет