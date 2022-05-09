Культура

Сулейман-Стальский район празднует День Победы

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К мероприятиям, приуроченным к празднованию 77-ой годовщины Великой Победы, присоединились и активисты села Эминхюр.

Торжественный митинг, организованный местной школой у обелиска воинской славы села, еще раз напомнил о том, как важно хранить память о тех, кто сражался и героически погиб, защищая Родину.

На памятное мероприятие были приглашены представители местной администрации, совета старейшин и других общественных организаций.

После торжественных выступлений состоялась концертная программа с участием школьных коллективов. По традиции, в ходе мероприятия прозвучали патриотические стихи и песни военных лет.

Участники митинга присоединились к Всероссийским памятным акциям «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Знамя Победы».

В завершение все присутствовавшие почтили память фронтовиков минутой молчания, а также возложили венок и цветы к памятнику.

Источник: Лезги Газет

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