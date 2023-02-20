Сулейман-Стальский район отправил очередную партию груза в поддержку российских военнослужащих

В сборе гуманитарной помощи активное участие приняло руководство Сулейман-Стальского района и ряд подведомственных муниципальных учреждений. Чухверкентская школа, к примеру, собрала 30 посылок, а индивидуальный предприниматель из села Новая Мака Р. Омаров выделил на гуманитарную цель 52 тыс. рублей.

Так, в рамках гуманитарной акции «С праздником, мой защитник!», проведенной в Сулейман-Стальском районе по инициативе Совета женщин, было собрано более 110 посылок с предметами первой необходимости для военнослужащих, находящихся на передовой в зоне СВО.

В посылки вошли продукты питания, медикаменты, термобелье, шапки, носки, средства для гигиены и многое др.

К посылкам приложили письма и праздничные открытки. В преддверии Дня защитника Отечества российским военнослужащим пожелали крепкого здоровья, благополучного завершения спецоперации и скорейшего возвращения домой к родным и любимым людям.

Гуманитарный груз доставили в республиканский пункт сбора для последующей отправки в зону.