Сулейман-Стальский район направил первую партию гуманитарной помощи беженцам из Украины

Мы вместе! Этот призыв – обращение звучит сейчас во всех уголках нашей страны. Мы разделяем тяготы и переживания тех людей, которые сейчас находится в сложной ситуации из-за специальной военной операции на Украине.

Сулейман-Стальский район присоединился ко Всероссийской акции, отправив первую партию гуманитарной помощи в места временного размещения беженцев из Донбасса.

Грузовая автомашина «Камаз» с продуктами первой необходимости, в том числе бутилированной водой, консервами, макаронными и мучными изделиями, собранными предпринимателями района выехала с территории муниципалитета.

«Это не чужая беда, а наша общая. Трудно сейчас украинскому народу, жителям ЛНР, ДНР и всем россиянам, потому что мы – один народ. У нас одна история, одни цели и единое будущее. Когда люди в беде, нельзя оставаться в стороне», — сказал Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов.

Все больше городов и районов нашей республики присоединяются к сбору гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В моменты, когда нас переполняют тревога и страх, порой бывает сложно обрести спокойствие и восстановить внутреннее умиротворение без поддержки. Организаторы гуманитарной акции пожелали людям, оказавшимся в бедственном положении, крепости духа и веры в победу.

Вконтакте Одноклассники