Политика

Сулейман Курбанов выразил свою гражданскую позицию

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17 сентября по всей стране открылись участки для голосования. В Агульском районе граждане с самого утра стали приходить на участки для голосования, чтобы заполнить бюллетени по своему усмотрению. В селе Хутхул избирательный участок расположен на территории школы. В числе тех, кто прошёл процедуру голосования в первый день, и Сулейман Курбанов. Это пример для молодежи в том, как важно активно участвовать в выборах разного уровня. Сулейман Алиевич долгое время работал фельдшером в агульской ЦРБ, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Пенсионер, придя на избирательный участок, расположенный недалеко от дома, и проголосовав, выразил свою гражданскую позицию.

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