Сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов взял на себя все расходы на возведение Мечети имени Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) на территории Духовного центра им. Пророка Исы (мир ему) в городе Махачкале.

Меценат в очередной раз показал свою любовь к родной республике

Несомненно, эта колоссальная поддержка со стороны мецената придаст новый импульс строительству культового сооружения.

Отметим, что Сулейман Абусаидович не раз отличался благородными делами как во благо Дагестана, так и России в целом. Благодаря своей искренней богоугодной деятельности Керимов снискал уважение всех дагестанцев.

Муфтият Дагестана и все жители республики выражают Сулейману Керимову искреннюю благодарность за колоссальную работу во благо Отечества и жителей как республики, так и всей страны.