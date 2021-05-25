Главное

Сулейман Керимов взял на себя все расходы на возведение Мечети имени Пророка Мухаммада

Оставить комментарий

Сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов взял на себя все расходы на возведение Мечети имени Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) на территории Духовного центра им. Пророка Исы (мир ему) в городе Махачкале.
Меценат в очередной раз показал свою любовь к родной республике
Несомненно, эта колоссальная поддержка со стороны мецената придаст новый импульс строительству культового сооружения.

Отметим, что Сулейман Абусаидович не раз отличался благородными делами как во благо Дагестана, так и России в целом. Благодаря своей искренней богоугодной деятельности Керимов снискал уважение всех дагестанцев.

Муфтият Дагестана и все жители республики выражают Сулейману Керимову искреннюю благодарность за колоссальную работу во благо Отечества и жителей как республики, так и всей страны.

Также читают:

Декада начальных классов
Хоккей на реке Чираг-Чай
В Каспийске к 9 мая благоустроили сквер
Москва стремится к сотрудничеству с мусульманскими...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *