Сулак станет глубже

С целью предотвращения затопления прибрежных к реке Сулак земель принято решение об изменении ее глубины и изменении русла. Для оценки предстоящих работ в данном направлении Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению Сергея Меликова 1 июня проинспектировал дамбу, зону размыва, состояние гидротехнических сооружений в окрестностях села Нечаевка.

По факту проведенного осмотра и обсуждения с профильными ведомствами состояния реки Сулак и рисков, которые она несет, Абдулсалам Абдулсаламов дал поручение о принятии срочных мер руслорегуляционного и дноуглубительного характера. Также поручено очистить дно реки от насосов.