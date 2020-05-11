Сухур и ифтар

Безусловно, во всем мире свирепствует коронавирус, но соблюдению поста в месяц Рамадан это не мешает. Наоборот, есть возможность уделить внимание духовному росту, физическому здоровью и интеллектуально развиваться, больше читая.

Сухур (араб. سحور) — исламский термин, означающий приём пищи рано утром в течение месяца Рамадан. Пищу принимают перед молитвой — фаджр. Что нужно есть на Сухур? Предрассветный приём пищи является важной составляющей поста. Именно поэтому в хадисах Посланника Аллаха (с.г.в.) говорится о важности сухура: «Соблюдайте сухур, поистине в нём есть благодать».

В первую очередь, необходимо отказаться от продуктов, которые вызывают жажду. Это копчёное мясо и кофе. На сухур рекомендуется белковая (не жирная) пища, сухофрукты, орехи, крупы и фасоль. Ифта́р (араб. إفطار) — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамадан.

Главное в приеме пищи — умеренность и сбалансированность. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдёт фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает». Поэтому лучше разговляться финиками, их желательно есть не более трёх.

В качестве основной пищи, которая может быть употреблена после вечернего намаза, можно порекомендовать различные супы, предпочтительнее овощной, поскольку овощи лучше всего обеспечивают поступление минералов и воды. Хороши в этом плане и салаты.

После разговения и до сухура пейте достаточное количество воды, чтобы в течение дня вы не испытывали жажду. Старайтесь пить 6 — 8 стаканов воды в то время, когда разрешено есть.

Руслан Магарамов