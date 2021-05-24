Субсидии для СМИ. Продолжается прием заявок!

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о приеме заявок и организации работы по предоставлению из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в 2021 году.

Прием заявок осуществляется до 10 июня 2021 года. В этом году в состав конкурсной комиссии вошли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретари Юлия Загитова и Владимир Касютин.

Для участия в конкурсном отборе организации, реализующие социально значимые проекты в печатных СМИ и выпускающие издания для инвалидов и инвалидов по зрению, направляют в Минцифры России в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru («Войти как организация» — категория «Прочее» — подкатегория «Прочее» — «Субсидии на социально значимые проекты в области печатных СМИ» — выбрать тип заявки «выпуск социально значимого проекта» или «выпуск издания для инвалидов») или в бумажном виде (127994, г. Москва, Страстной бульвар, дом 5) следующие документы:

Субсидии на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта

– заявка на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта;

– справка из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ;

– последний вышедший в свет номер печатного средства массовой информации;

– справка на 1-е число месяца от издающей организации;

– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.

Субсидии на выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению

– заявка на выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению;

– смета доходов и расходов на выпуск издания для инвалидов (инвалидов по зрению);

– справка из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ;

– последний вышедший в свет номер печатного средства массовой информации;

– справка на 1-е число месяца от издающей организации;

– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.

На предоставление государственной поддержки могут претендовать организации любой организационно-правовой формы за исключением государственных (муниципальных) учреждений (автономных, бюджетных и казенных учреждений), непосредственно осуществляющие выпуск средств массовой информации.

Разъяснения по объявлению и порядку проведения конкурсного отбора предоставляются ответственными исполнителями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в течение сроков приема заявок по телефонам:

Кожевников Федор Григорьевич – (495) 694-34-53,

Матьянова Марина Григорьевна – (495) 629-24-67,

Гончарова Галина Сергеевна – (495) 694-24-06.

При необходимости консультативной помощи также можно обращаться в Мининформ РД (+7-989-454-95-95, Рустам Джалаков).